Ирина Роднина: «Самая запоминающаяся фигуристка за десятилетие – Медведева. Нравилась мне катанием, умными глазами, потрясающей волей»

Роднина назвала Евгению Медведеву самой запоминающейся фигуристкой за 10 лет.

Медведева – двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018.

«Спортсмен – это не только то, что тебе природа дала, тут важно, какую программу тебе поставили, как тренер тебя подготовил. Важны очень много обстоятельств.

Знаю кучу примеров, когда ребята, которые потрясающе катались, не показывали никаких результатов на официальных соревнованиях. И наоборот, была масса случаев: пока гиганты боролись, кто-то проскакивал.

Самая запоминающаяся фигуристка за десятилетие? Уже не раз говорила, что мне в свое время очень понравилась Медведева. Она нравилась катанием, отношением, трезвым взглядом, умными глазами и потрясающей волей», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина .

Загитова дала интервью Медведевой: губы, комплексы, безызбежность