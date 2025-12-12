  • Спортс
  Газзаев о Гусеве: «Останется в «Динамо», думаю. Давать 4 игры — это несерьезно. Для результата нужны доверие и терпение»
Газзаев о Гусеве: «Останется в «Динамо», думаю. Давать 4 игры — это несерьезно. Для результата нужны доверие и терпение»

Газзаев: Гусев останется в «Динамо».

Валерий Газзаев считает, что Ролана Гусева утвердят главным тренером «Динамо».

После 18 туров бело-голубые занимают в РПЛ 10-е место.

— Итоги года для «Динамо». Какие они для вас?

— Конечно, крайне неудовлетворительные. Перед началом сезона у них был главный тренер, тренер национальной сборной [Карпин], была определенная трансферная политика. Казалось, что «Динамо» будет бороться за чемпионство, но сегодня мы видим совершенно другое. Поэтому, естественно, итоги года — крайне неудовлетворительные.

— Что нужно поменять «Динамо» зимой?

— В первую очередь им нужно выбрать тренера. Я думаю, что им останется Гусев. Летние трансферные покупки не оправдались, потому что нет результата. Конечно, если команда хочет действительно бороться за чемпионство, нужны качественные изменения.

— Думаете, совет директоров «Динамо» примет решение в пользу Гусева?

— Думаю, да. Хочу, чтобы ему доверили быть главным тренером. Ему дали четыре игры и требуют результата прямо сейчас. На мой взгляд, он достаточно неплохо закончил сезон, провел эти четыре игры. Считаю, что ему надо доверить это место, чтобы у человека была уверенность. Давать четыре игры — это несерьезно. 

Это касается и спартаковского тренера. Как можно по результатам четырех игр говорить о перспективе того или иного специалиста? Это в корне неправильно. Доверие и терпение — два фактора, которые необходимы для того, чтобы был результат, — сказал бывший тренер «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
