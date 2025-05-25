Бобровский отразил 23 из 25 бросков «Каролины» в 3-м матче серии. Победа – 4-я подряд (94,7% сэйвов на отрезке) и 11-я в 15 играх в текущем плей-офф

Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков «Каролины» в 3-м матче серии.

Вратарь «Флориды» вышел в старте на третий матч финала Восточной конференции против «Харрикейнс» (6:2, 3-0).

Победа стала для 36-летнего россиянина 4-й подряд (94,7% сэйвов на отрезке) и 11-й в 15 играх в текущем плей-офф (91,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,12).