Фати близок к переходу в «Монако». С «Барселоной» идут переговоры об аренде с опцией выкупа

Ансу Фати может перейти в «Монако» из «Барселоны».

Французский клуб близок к подписанию 22-летнего вингера.

Стороны ведут переговоры относительно аренды с опцией выкупа для «Монако », а также последующей опцией обратного выкупа для «Барселоны».

Клубы почти достигли договоренности. Сам футболист заинтересован в переходе.

В этом сезоне Ансу Фати провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах и не сделал ни одного результативного действия.