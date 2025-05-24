Фати близок к переходу в «Монако». С «Барселоной» идут переговоры об аренде с опцией выкупа
Ансу Фати может перейти в «Монако» из «Барселоны».
Французский клуб близок к подписанию 22-летнего вингера.
Стороны ведут переговоры относительно аренды с опцией выкупа для «Монако», а также последующей опцией обратного выкупа для «Барселоны».
Клубы почти достигли договоренности. Сам футболист заинтересован в переходе.
В этом сезоне Ансу Фати провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах и не сделал ни одного результативного действия.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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