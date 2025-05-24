544

🏆🐂 «Краснодар» стал чемпионом России – впервые в истории

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.

В 30-м туре команда Мурада Мусаева обыграла «Динамо» (3:0) и выиграла РПЛ.

«Краснодар», основанный предпринимателем Сергеем Галицким в 2008 году, впервые выиграл чемпионат России.

В прошлом сезоне команда заняла второе место в РПЛ, а до этого трижды становилась бронзовым призером (в 2015-м, 2019-м и 2020-м).

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?20526 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoМурад Мусаев
logoСергей Галицкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Дуглас Сантос: «Задачей «Зенита» было отпраздновать столетие вместе с чемпионством. Мы не достигли столь важной для клуба цели в исторический год»
1511 минут назад
Кубок Германии. Финал. «Штутгарт» громит «Арминию» из 3-й лиги – 4:0! Онлайн-трансляция
1513 минут назадLive
«Химки», «Черноморец» и «СКА Хабаровск» не получили лицензии для РПЛ-2025/26
7917 минут назад
Кубок Франции. Финал. «ПСЖ» против «Реймса». 2:0 – Барколя сделал дубль, Сафонов играет. Онлайн-трансляция
8020 минут назадLive
Средняя посещаемость матчей РПЛ составила 12 155 человек – на 993 больше, чем в прошлом сезоне. Больше всего людей ходило на игры «Зенита»
620 минут назад
«Ливерпуль» хочет закрыть сделку по Виртцу на следующей неделе. Хавбеку «Байера» предлагают контракт на 5 лет (Саша Тавольери)
1431 минуту назад
У «Краснодара» самая высокая средняя посещаемость в РПЛ в истории клуба – 27 561 человек
1333 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Сосьедад» Захаряна, «Эспаньол» обыграл «Лас-Пальмас», «Барселона» сыграет с «Атлетиком» в воскресенье
57сегодня, 18:26
Тест про тезок в футболе: из каких клубов эти Коулы?
40 минут назадТесты и игры
Мурад Мусаев: «Мне плевать на недоброжелателей. У меня нет цели доказать что-то тем, кто не верил. Мною движет любовь к Галицкому, болельщикам, друзьям и родным»
1744 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Мамаев о 2-м месте «Зенита»: «Давайте просто всей страной насладимся долгожданным чемпионством «Краснодара». Какой смысл сейчас обсуждать другие команды?»
210 минут назад
Маркиньос – третий игрок «Спартака» с 2009-го с тремя ассистами в матче РПЛ после Алекса и Бакаева
524 минуты назад
«Милан» – «Монца». Феликс и Рейндерс играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 18:05
«Лех» выиграл чемпионат Польши в 9-й раз в истории
257 минут назад
Ташуев о чемпионстве «Краснодара»: «Я выводил команду в Первую лигу, начинали у пустыря, где сейчас стадион. Галицкий тогда рассказывал о своих планах»
16сегодня, 18:38
«Леганес» вылетел из Ла Лиги через год после подъема
4сегодня, 18:30
Сперцян о чемпионстве с «Краснодаром» и будущем: «Мы в истории. Ни для кого не секрет, что я хочу поиграть в Европе. Но пока ничего конкретного нет»
4сегодня, 18:00
Стоцкий о чемпионстве «Краснодара»: «Теперь Галицкому точно можно поставить памятник»
5сегодня, 17:45
Быстров о «Зените»: «Сезон провален. Некоторые футболисты не усилили игру, а кто-то ослабил»
21сегодня, 17:41
LEON Вторая лига А. «Машук-КМВ» разгромил «Ленинградец», «Кубань» обыграла «Велес»
1сегодня, 16:55