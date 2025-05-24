🏆🐂 «Краснодар» стал чемпионом России – впервые в истории
«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.
В 30-м туре команда Мурада Мусаева обыграла «Динамо» (3:0) и выиграла РПЛ.
«Краснодар», основанный предпринимателем Сергеем Галицким в 2008 году, впервые выиграл чемпионат России.
В прошлом сезоне команда заняла второе место в РПЛ, а до этого трижды становилась бронзовым призером (в 2015-м, 2019-м и 2020-м).
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