🏆🐂 «Краснодар» стал чемпионом России – впервые в истории

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.

В 30-м туре команда Мурада Мусаева обыграла «Динамо» (3:0) и выиграла РПЛ.

«Краснодар », основанный предпринимателем Сергеем Галицким в 2008 году, впервые выиграл чемпионат России.

В прошлом сезоне команда заняла второе место в РПЛ, а до этого трижды становилась бронзовым призером (в 2015-м, 2019-м и 2020-м).