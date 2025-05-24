Хэмилтон врезался в барьеры в конце 3-й практики в Монако

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон завершил в барьерах третью сессию свободных заездов перед Гран-при Монако.

Инцидент случился на последних минутах тренировки, которую остановили красными флагами. Семикратный чемпион «Формулы-1» дошел до контакта с ограждениями в первом секторе: во время прохождения третьего поворота на пути «Феррари» внезапно оказались медленные машины, и чтобы избежать столкновения с ними, гонщик был вынужден отвернуть, однако не рассчитал последствия, что и привело к аварии.

Гран-при Монако-2025. 3-я практика. Леклер – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й