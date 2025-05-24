«ПСЖ» сохранил шансы на квадрупл. Парижане уже выиграли лигу, Кубок и Суперкубок Франции, впереди финал ЛЧ
«ПСЖ» выиграл третий трофей в этом сезоне и претендует еще на два.
Команда Луиса Энрике сегодня в финале Кубка Франции разгромила «Реймс» – 3:0. Ранее были выиграны Суперкубок Франции и чемпионат.
Парижане также вышли в финал Лиги чемпионов и 31 мая встретятся с «Интером». К тому же им предстоит сыграть на клубном чемпионате мира ближайшим летом.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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