  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Свищев: «На концерте можно продавать пиво и водочку, а на стадионе почему-то нельзя даже пиво! Не могу понять, в чем разница»
22

Депутат Свищев: «На концерте можно продавать пиво и водочку, а на стадионе почему-то нельзя даже пиво! Не могу понять, в чем разница»

Дмитрий Свищев о пиве: в театре можно все продавать, а на стадионах – нельзя.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением о возможном разрешении продавать пиво на стадионах.

«Я не хочу загадывать о сроках возвращения пива на стадионы. Много ходит разных идей – запустить сейчас или к следующему сезону.

Уже с 2019 года длится эта эпопея по допуску пива.

Я не могу понять, в чем разница в проведении массовых мероприятий на стадионах: если концерт проходит, то можно продавать и пиво, и водочку. А на этом же стадионе во время спортивного матча, где все жестко регламентировано, почему-то нельзя продавать даже пиво!

В театре можно все продавать, а здесь – нельзя. К сожалению, пока не могут принять решение», – сказал Дмитрий Свищев.

Что делать с Хаби Алонсо?25927 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoДмитрий Свищев
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
алкоголь и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
29 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
19 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
39 минут назад
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
54 минуты назад
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19
«Вулверхэмптон» впервые проиграл 9 матчей подряд в чемпионате Англии. У «волков» 2 очка в 16 играх
сегодня, 01:59