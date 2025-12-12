Депутат Свищев: «На концерте можно продавать пиво и водочку, а на стадионе почему-то нельзя даже пиво! Не могу понять, в чем разница»

Дмитрий Свищев о пиве: в театре можно все продавать, а на стадионах – нельзя.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением о возможном разрешении продавать пиво на стадионах.

«Я не хочу загадывать о сроках возвращения пива на стадионы. Много ходит разных идей – запустить сейчас или к следующему сезону.

Уже с 2019 года длится эта эпопея по допуску пива.

Я не могу понять, в чем разница в проведении массовых мероприятий на стадионах: если концерт проходит, то можно продавать и пиво, и водочку. А на этом же стадионе во время спортивного матча, где все жестко регламентировано, почему-то нельзя продавать даже пиво!

В театре можно все продавать, а здесь – нельзя. К сожалению, пока не могут принять решение», – сказал Дмитрий Свищев .