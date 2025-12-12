Клубы АПЛ готовят предложения на «девятизначную сумму» по Олисе. Вингером «Баварии» также интересуются «ПСЖ» и клуб Ла Лиги (Kicker)
Клубы АПЛ проявляют интерес к Майклу Олисе.
24-летний вингер «Баварии» Майкл Олисе заинтересовал клубы АПЛ.
По информации Kicker, английские клубы готовят конкретные предложения на «девятизначную сумму», чтобы предстоящим летом подписать футболиста мюнхенцев.
Отмечается, что французом также интересуются «ПСЖ» и один клуб Ла Лиги.
Действующее соглашение Олисе и «Баварии» рассчитано до 30 июня 2029 года. Сообщается, что мюнхенцы рассматривают возможность переподписания договора с игроком.
В этом сезоне вингер забил 12 голов и сделал 16 передач в 28 матчах во всех турнирах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Kicker
