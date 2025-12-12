Клубы АПЛ готовят предложения на «девятизначную сумму» по Олисе. Вингером «Баварии» также интересуются «ПСЖ» и клуб Ла Лиги (Kicker)

Клубы АПЛ проявляют интерес к Майклу Олисе.

24-летний вингер «Баварии» Майкл Олисе заинтересовал клубы АПЛ .

По информации Kicker, английские клубы готовят конкретные предложения на «девятизначную сумму», чтобы предстоящим летом подписать футболиста мюнхенцев.

Отмечается, что французом также интересуются «ПСЖ » и один клуб Ла Лиги .

Действующее соглашение Олисе и «Баварии» рассчитано до 30 июня 2029 года. Сообщается, что мюнхенцы рассматривают возможность переподписания договора с игроком.

В этом сезоне вингер забил 12 голов и сделал 16 передач в 28 матчах во всех турнирах.