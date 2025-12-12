Гендиректор «Спартака» об ужесточении лимита: «Готовимся. Это влияет на наши трансферные аппетиты»
Гендиректор «Спартака»: ужесточение лимита влияет на наши трансферные аппетиты.
Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Минспорт РФ планирует ограничения к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». В настоящее время клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.
«Есть разные мнения ведущих клубов, РФС, лиги, министра спорта. Я очень надеюсь, что будет принято взвешенное решение.
Сейчас 12 легионеров у «Спартака», из них семь-восемь стандартно выходят в старте. Это близко к разным вариантам лимита. Понятно, что если лимит будет введен, то он будет введен не очень резко и, в любом случае, не завтра.
Мы к этому готовимся, это, безусловно, влияет на наши трансферные аппетиты», – сказал Некрасов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Odds.ru
