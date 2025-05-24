Мбаппе вышел на 1-е место в борьбе за «Золотую бутсу», набрав 62 балла. У Дьокереша – 58,5, у Салаха – 56 и есть матч против «Пэлас»
Форвард «Реала» дважды забил «Сосьедаду» в 38-м туре Ла Лиги (2:0).
На счету француза 31 гол в испанском первенстве, он опередил шведского форварда «Спортинга» Виктора Дьокереша, забившего 39 голов, на 3,5 балла. Чемпионат Португалии уже завершен.
У вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (28 мячей, 56 баллов) впереди матч АПЛ против «Кристал Пэлас» (дома).
Текущий рейтинг «Золотой бутсы» выглядит так:
1. Килиан Мбаппе («Реал»/Франция), 31 (2) – 62;
2. Виктор Дьокереш («Спортинг»/Швеция), 39 голов (1,5 коэффициент) – 58,5 очков;
3. Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет), 28 (2) – 56;
4. Харри Кейн («Бавария»/Англия), 26 (2) – 52;
5. Роберт Левандовски («Барселона»/Польша), 25 (2) – 50;
6. Матео Ретеги («Аталанта»/Италия), 25 (2) – 50;
7. Александер Исак («Ньюкасл»/Швеция), 23 (2) – 46;
8. Омар Мармуш («Айнтрахт» и «Манчестер Сити»/Египет), 22 (2) – 44;
9. Мика Бирет («Штурм» и «Монако»/Дания), 24 (1,5 и 2) – 42,5;
10. Усман Дембеле («ПСЖ»/Франция), 21 (2) – 42;