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Мбаппе вышел на 1-е место в борьбе за «Золотую бутсу», набрав 62 балла. У Дьокереша – 58,5, у Салаха – 56 и есть матч против «Пэлас»

Килиан Мбаппе вышел на первое место в борьбе за «Золотую бутсу».

Форвард «Реала» дважды забил «Сосьедаду» в 38-м туре Ла Лиги (2:0). 

На счету француза 31 гол в испанском первенстве, он опередил шведского форварда «Спортинга» Виктора Дьокереша, забившего 39 голов, на 3,5 балла. Чемпионат Португалии уже завершен. 

У вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (28 мячей, 56 баллов) впереди матч АПЛ против «Кристал Пэлас» (дома).

Текущий рейтинг «Золотой бутсы» выглядит так:

1. Килиан Мбаппе («Реал»/Франция), 31 (2) – 62;

2. Виктор Дьокереш («Спортинг»/Швеция), 39 голов (1,5 коэффициент) – 58,5 очков;

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет), 28 (2) – 56;

4. Харри КейнБавария»/Англия), 26 (2) – 52;

5. Роберт ЛевандовскиБарселона»/Польша), 25 (2) – 50;

6. Матео Ретеги («Аталанта»/Италия), 25 (2) – 50;

7. Александер ИсакНьюкасл»/Швеция), 23 (2) – 46;

8. Омар Мармуш («Айнтрахт» и «Манчестер Сити»/Египет), 22 (2) – 44;

9. Мика Бирет («Штурм» и «Монако»/Дания), 24 (1,5 и 2) – 42,5;

10. Усман Дембеле («ПСЖ»/Франция), 21 (2) – 42;

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Transfermarkt
logoМохамед Салах
logoСборная Португалии по футболу
logoРеал Мадрид
logoВиктор Дьокереш
logoСпортинг
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoБавария
logoМатео Ретеги
logoМанчестер Сити
logoАталанта
logoсерия А Италия
logoБарселона
logoОмар Мармуш
logoХарри Кейн
logoРоберт Левандовски
logoНьюкасл
logoАлександер Исак
logoбундеслига Германия
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