ЦСКА занял третье место в Мир РПЛ. «Спартак» стал 4-м, «Динамо» – 5-м
ЦСКА завоевал бронзовые медали Мир РПЛ.
Команда Марко Николича набрала в 30 турах 59 очков и финишировала на третьей строчке.
На четвертом месте чемпионат России завершил «Спартак» (57 баллов). Пятое место заняло «Динамо» Москва (56).
Чемпионом стал «Краснодар», серебряным призером – «Зенит».
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41629 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости