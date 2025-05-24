ЦСКА занял третье место в Мир РПЛ. «Спартак» стал 4-м, «Динамо» – 5-м

ЦСКА завоевал бронзовые медали Мир РПЛ.

Команда Марко Николича набрала в 30 турах 59 очков и финишировала на третьей строчке.

На четвертом месте чемпионат России завершил «Спартак » (57 баллов). Пятое место заняло «Динамо » Москва (56).

Чемпионом стал «Краснодар», серебряным призером – «Зенит».