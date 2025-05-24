С сектора фанатов МХК «Спартак» бросили стул в игроков «СКА-1946» в 7-м матче финала Кубка Харламова
С фанатского сектора «Спартака» бросили стул в сторону в хоккеистов «СКА-1946».
МХК «Спартак» принимает «СКА-1946» (3:1, 2-й перерыв) в 7-м матче финала Кубка Харламова.
Игра проходит на арене «Сокольники» с вместимостью 1538 зрителей.
После второго гола МХК «Спартак» в ворота «СКА-1946» с сектора болельщиков московского клуба бросили стул на лед.
Изображение: скриншот видео на mhl.khl.ru
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт МХЛ
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