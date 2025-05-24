С сектора фанатов МХК «Спартак» бросили стул в игроков «СКА-1946» в 7-м матче финала Кубка Харламова

С фанатского сектора «Спартака» бросили стул в сторону в хоккеистов «СКА-1946».

МХК «Спартак » принимает «СКА-1946 » (3:1, 2-й перерыв) в 7-м матче финала Кубка Харламова. Игра проходит на арене «Сокольники» с вместимостью 1538 зрителей. После второго гола МХК «Спартак» в ворота «СКА-1946» с сектора болельщиков московского клуба бросили стул на лед. Изображение: скриншот видео на mhl.khl.ru