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НБА. Финал Западной конференции. «Миннесота» сразится с «Оклахомой» в 3-м матче серии

Сегодня состоится 3-й матч финальной серии Западной конференции НБА.

«Миннесота» на своей площадке попытается сократить отставание в противостоянии с «Оклахомой» (0-2).

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Третий матч

«Оклахома» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
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