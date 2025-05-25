НБА. Финал Западной конференции. «Миннесота» сразится с «Оклахомой» в 3-м матче серии
Сегодня состоится 3-й матч финальной серии Западной конференции НБА.
«Миннесота» на своей площадке попытается сократить отставание в противостоянии с «Оклахомой» (0-2).
Финал Западной конференции
Третий матч
«Оклахома» ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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