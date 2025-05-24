Виртц выбрал «Ливерпуль» из-за Слота и проекта, «Бавария» его не убедила. Клубы предлагали хавбеку «Байера» сопоставимые деньги
Флориан Виртц выбрал «Ливерпуль» из-за тренера и проекта.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sport1.de, Арне Слот стал решающим фактором.
На личной встрече тренер «Ливерпуля» был убедителен и изложил Виртцу очень четкий спортивный план, который футболист воспринял с большим энтузиазмом.
«Бавария» тоже ознакомила Виртца с планами на будущее, но они были не слишком убедительными и оставили ряд вопросов у Флориана.
Деньги не играли большой роли. Оба клуба предложили сопоставимые условия.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
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