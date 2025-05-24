«Ахмат» встретится с «Уралом» в стыковых матчах за право играть в РПЛ, «Пари НН» – с «Сочи». «Черноморец» не получил лицензию
Изменился состав участников стыковых матчей за право играть в Мир РПЛ.
Ранее стало известно, что «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензии для участия в следующем сезоне Премьер-лиги. Клуб из Новороссийска не сможет принять участие в стыках.
Таким образом, в стыковых матчах «Пари НН», занявший 13-е место в Мир РПЛ, сыграет с «Сочи», который финишировал 5-м в Мелбет Первой лиге. «Ахмат», ставший 14-м в Премьер-лиге, встретится с «Уралом», который занял 4-ю строчку во втором по силе дивизионе.
Первые матчи состоятся 28-го мая, ответные – 31-го.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
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