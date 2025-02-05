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Сперцян передал Галицкому чемпионский кубок РПЛ и поднял трофей вместе с основателем «Краснодара»

Эдуард Сперцян поднял чемпионский кубок вместе с Сергеем Галицким.

«Краснодар» стал чемпионом России, набрав 67 очков по итогам сезона Мир РПЛ.

Почти сразу после получения трофея капитан «быков» Эдуард Сперцян передал его владельцу и основателю клуба Сергею Галицкому и поднял трофей вместе с ним.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

🏆🐂 «Краснодар» стал чемпионом России – впервые в истории

«Краснодар» выиграл первый трофей, став чемпионом России. Клуб основан Галицким в 2008-м

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?20630 голосов
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Россия
logoЭдуард Сперцян
logoКраснодар
logoСергей Галицкий
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