Эдуард Сперцян поднял чемпионский кубок вместе с Сергеем Галицким.

«Краснодар» стал чемпионом России, набрав 67 очков по итогам сезона Мир РПЛ .

Почти сразу после получения трофея капитан «быков» Эдуард Сперцян передал его владельцу и основателю клуба Сергею Галицкому и поднял трофей вместе с ним.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

🏆🐂 «Краснодар» стал чемпионом России – впервые в истории

«Краснодар» выиграл первый трофей, став чемпионом России. Клуб основан Галицким в 2008-м