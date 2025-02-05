Сперцян передал Галицкому чемпионский кубок РПЛ и поднял трофей вместе с основателем «Краснодара»
Эдуард Сперцян поднял чемпионский кубок вместе с Сергеем Галицким.
«Краснодар» стал чемпионом России, набрав 67 очков по итогам сезона Мир РПЛ.
Почти сразу после получения трофея капитан «быков» Эдуард Сперцян передал его владельцу и основателю клуба Сергею Галицкому и поднял трофей вместе с ним.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
🏆🐂 «Краснодар» стал чемпионом России – впервые в истории
«Краснодар» выиграл первый трофей, став чемпионом России. Клуб основан Галицким в 2008-м
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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