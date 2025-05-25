«По балаболам – это к «Динамо». Сперцян отреагировал на фразу Григоряна «в Пятигорске были до Эдика только чемпионы по балабольству»

Эдуард Сперцян назвал «Динамо» балаболами.

Нобель Арустамян в эфире «Коммент.Live» высказал идею о том, что Сперцян – это первый чемпион России из Пятигорска.

«В Пятигорске были до Эдика только чемпионы по балабольству», – пошутил Александр Григорян, еще один участник передачи.

«По балаболам – это к «Динамо», – отреагировал полузащитник «Краснодара » и рассмеялся.

«Краснодар» второй год подряд побеждает «Динамо» в 30-м туре. Бело-голубые упустили титул в прошлом сезоне и заявляли о планах ответить в этом

Гусев не жалеет о словах, что «Динамо» не даст «Краснодару» выиграть чемпионство: «И сейчас бы это сказал. А что я должен сказать? Что едем сдаваться? «Краснодар» чемпион?»