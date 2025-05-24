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Новак Джокович выиграл 100-й титул в карьере

Новак Джокович стал чемпионом турнира в Женеве и выиграл 100-й титул в карьере.

Он за 3 часа 6 минут победил Хуберта Хуркача 5:7, 7:6(2), 7:6(2) и повел в личных встречах 8:0.

Для 38-летнего серба это первый титул после золота Олимпиады в Париже.

В Открытой эре в мужском туре по количеству титулов Джоковича опережают только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).

Джокович – единственный в Открытой эре, кому удавалось выиграть минимум один титул в 20 разных сезонах (2006-2024). Он обошел по этому показателю Рафаэля Надаля, который побеждал на турнирах в 19 разных сезонах (2004-2022). 

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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