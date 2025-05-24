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США сыграют со Швейцарией в финале ЧМ-2025. Швеция и Дания поборются за бронзу

Сборная США сыграет со Швейцарией в финале чемпионата мира-2025.

Швейцарская сборная разгромила Данию (7:0) в полуфинальной игре. Ранее американцы обыграли Швецию (6:2). 

Таким образом, США будут противостоять Швейцарии в финале турнира. Матч состоится 25 мая в 21:20 по московскому времени. 

В игре за 3-е место Швеция встретится с Данией. Игра пройдет завтра в 16:20 по московскому времени. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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