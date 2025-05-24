США сыграют со Швейцарией в финале ЧМ-2025. Швеция и Дания поборются за бронзу

Сборная США сыграет со Швейцарией в финале чемпионата мира-2025.

Швейцарская сборная разгромила Данию (7:0) в полуфинальной игре. Ранее американцы обыграли Швецию (6:2).

Таким образом, США будут противостоять Швейцарии в финале турнира. Матч состоится 25 мая в 21:20 по московскому времени.

В игре за 3-е место Швеция встретится с Данией. Игра пройдет завтра в 16:20 по московскому времени.