«Зенит» в год столетия занял второе место в РПЛ и не взял трофеев. «Спартак» был 10-м, «Динамо» – 9-м

«Зенит» не выиграл ни одного трофея в год столетия.

Команда Сергея Семака заняла второе место в турнирной таблице по итогам сезона Мир РПЛ, набрав 66 очков. Чемпионом стал «Краснодар » – у «быков» 67 баллов.

Ранее сине-бело-голубые вылетели из Фонбет Кубка России, проиграв ЦСКА в финале Пути РПЛ.

Отметим, что «Спартак » в год своего столетия занял 10-е место в РПЛ и выиграл Кубок России. «Динамо » в юбилейный год финишировало девятым в таблице чемпионата России.