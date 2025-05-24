«Зенит» в год столетия занял второе место в РПЛ и не взял трофеев. «Спартак» был 10-м, «Динамо» – 9-м
«Зенит» не выиграл ни одного трофея в год столетия.
Команда Сергея Семака заняла второе место в турнирной таблице по итогам сезона Мир РПЛ, набрав 66 очков. Чемпионом стал «Краснодар» – у «быков» 67 баллов.
Ранее сине-бело-голубые вылетели из Фонбет Кубка России, проиграв ЦСКА в финале Пути РПЛ.
Отметим, что «Спартак» в год своего столетия занял 10-е место в РПЛ и выиграл Кубок России. «Динамо» в юбилейный год финишировало девятым в таблице чемпионата России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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