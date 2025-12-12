Директор «Боруссии» Кель о словах Шлоттербека после 2:2 с «Буде-Глимт»: «Каждый футболист вправе высказать критику после такой игры»
Кель о 2:2 с «Буде-Глимт»: каждый футболист «Дортмунда» вправе критиковать после такой игры.
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель оценил высказывание защитника немецкого клуба Нико Шлоттербека после ничьей с «Буде-Глимт» (2:2) в Лиге чемпионов.
«Каждый футболист вправе высказать критику после такой игры, тем более если он говорит о проблемах прямо и строг к самому себе.
Тренер [Ковач] взглянул на игру в более широком контексте. Думаю, он сделал это очень хорошо. Не слишком ли резкими были его слова? После ничьей и разочарования, что мы все испытываем, это было уместно», – сказал Кель, назвав игру «Боруссии» «высокомерной».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Kicker
