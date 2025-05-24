«Сандерленд» вернулся в АПЛ спустя 8 лет. 3 года назад клуб играл в Лиге 1
«Сандерленд» вернулся в АПЛ.
Команда Режиса Ле Бри обыграла «Шеффилд Юнайтед» в финале плей-офф Чемпионшипа за право выйти в высший дивизион Англии – 2:1.
Форвард «клинков» Тайриз Кэмпбелл вывел свою команду вперед на 25-й минуте, Элиэсер Майенда сравнял счет на 75-й минуте. Том Уотсон принес «черным котам» победу на 95-й.
«Сандерленд» вернулся в АПЛ после 8 лет в низших дивизионах. В сезоне-2021/22 клуб еще играл в Лиге 1.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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