«Сандерленд» вернулся в АПЛ спустя 8 лет. 3 года назад клуб играл в Лиге 1

«Сандерленд» вернулся в АПЛ.

Команда Режиса Ле Бри обыграла «Шеффилд Юнайтед » в финале плей-офф Чемпионшипа за право выйти в высший дивизион Англии – 2:1.

Форвард «клинков» Тайриз Кэмпбелл вывел свою команду вперед на 25-й минуте, Элиэсер Майенда сравнял счет на 75-й минуте. Том Уотсон принес «черным котам» победу на 95-й.

«Сандерленд » вернулся в АПЛ после 8 лет в низших дивизионах. В сезоне-2021/22 клуб еще играл в Лиге 1.