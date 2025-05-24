«Торпедо» вернулось в РПЛ спустя два года после вылета
«Торпедо» вернулось в Премьер-лигу.
Московская команда финишировала на 2-м месте в Мелбет Первой лиге, набрав 65 очков, и обеспечила себе выход в высший дивизион чемпионата России.
«Торпедо», таким образом, вернулось в Мир РПЛ спустя два года после вылета. В сезоне-2022/23 команда заняла последнее место, набрав 13 очков.
Ранее в Премьер-лигу также вернулась «Балтика», выигравшая второй дивизион (69 баллов).
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