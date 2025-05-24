«Торпедо» вернулось в РПЛ спустя два года после вылета

«Торпедо» вернулось в Премьер-лигу.

Московская команда финишировала на 2-м месте в Мелбет Первой лиге, набрав 65 очков, и обеспечила себе выход в высший дивизион чемпионата России.

«Торпедо », таким образом, вернулось в Мир РПЛ спустя два года после вылета. В сезоне-2022/23 команда заняла последнее место, набрав 13 очков.

Ранее в Премьер-лигу также вернулась «Балтика», выигравшая второй дивизион (69 баллов).