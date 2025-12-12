Гендиректор «Спартака» об отставке Станковича: «Я бы скорее спросил: каким образом принималось решение о продлении контракта?»

Гендиректор «Спартака»: как принималось решение о продлении контракта со Станковичем?.

Гендиректор «Спартака » Сергей Некрасов высказался об отставке Деяна Станковича с поста тренера красно-белых.

Серб был уволен 11 ноября, и.о. тренера назначен Вадим Романов .

— Как принималось решение об уходе Станковича? Почему оно было принято за четыре матча до зимней паузы?

— Знал, что будет этот вопрос. Я бы скорее задал вопрос, которым сейчас задаются многие: каким образом принималось решение о продлении контракта? Наверное, мне об этом говорить не совсем корректно, потому что это было до моего прихода.

Мы, естественно, смотрели результаты матчей. Не просто результаты, а что происходило на поле, что творилось в раздевалке, каким образом проходили тренировки, какие у кого были приоритеты.

Деян — великий футболист, успешный тренер в ряде лиг, где он работал. Он благодарен клубу за возможность, которая была ему предоставлена, но в какой‑то момент пути разошлись.

Сложно сказать, что было бы, если бы это случилось раньше. Но уверен, что если бы этого не произошло перед матчами с ЦСКА (1:0) и «Локомотивом» (3:2), болельщики не увидели ту игру, в сторону которой клуб хочет двигаться, — сказал Некрасов.