У Орлова и Никишина по «минус 4» в 3-м матче серии с «Флоридой» – худшая полезность в «Каролине». Александр провел 2-ю игру в текущем плей-офф

У Дмитрия Орлова и Александра Никишина по «минус 4» в 3-й игре с «Флоридой».

Российские защитники «Каролины» завершили третий матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли (2:6, 0-3) с отрицательной полезностью.

У обоих игроков по «минус 4» – худший показатель в команде наряду с форвардом Тэйлором Холлом .

33-летний Орлов (20:20, 2:17 – в меньшинстве) отметился 1 броском в створ, 4 блоками и 3 силовыми приемами. Также допустил 2 потери.

23-летний Никишин (18:54, 0:46 – в меньшинстве) отметился 1 броском в створ и 5 силовыми приемами. У него тоже 2 потери.

Для экс-игрока СКА этот матч стал вторым в текущем плей-офф (и на уровне НХЛ в принципе).