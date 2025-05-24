Фанаты «Реала» развернули баннеры с благодарностью Анчелотти и Модричу перед матчем с «Сосьедадом». Карло прослезился
Фанаты «Реала» поблагодарили Карло Анчелотти и Луку Модрича.
Главный тренер и капитан «Реала» сегодня провели последний матч за клуб на «Сантьяго Бернабеу».
В 38-м туре Ла Лиги «сливочные» обыграли «Реал Сосьедад» (2:0).
Перед матчем болельщики «Реала» растянули на трибунах два баннера, посвященных Модричу и Анчелотти. На глазах Анчелотти в этот момент выступили слезы.
Фото: Gettyimages/Denis Doyle; East News/AP Photo/Cesar Cebolla
Анчелотти этим летом возглавит сборную Бразилии. Модрич покинет «Реал» после клубного чемпионата мира.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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