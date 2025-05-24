Фанаты «Реала» развернули баннеры с благодарностью Анчелотти и Модричу перед матчем с «Сосьедадом». Карло прослезился

Фанаты «Реала» поблагодарили Карло Анчелотти и Луку Модрича.

Главный тренер и капитан «Реала» сегодня провели последний матч за клуб на «Сантьяго Бернабеу».

В 38-м туре Ла Лиги «сливочные» обыграли «Реал Сосьедад » (2:0).

Перед матчем болельщики «Реала» растянули на трибунах два баннера, посвященных Модричу и Анчелотти . На глазах Анчелотти в этот момент выступили слезы.

Фото: Gettyimages /Denis Doyle; East News /AP Photo/Cesar Cebolla

Анчелотти этим летом возглавит сборную Бразилии. Модрич покинет «Реал» после клубного чемпионата мира.