«Химки», «Черноморец» и «СКА Хабаровск» не получили лицензии для РПЛ-2025/26
«Химки» не получили лицензию для участия в Мир РПЛ в следующем сезоне.
«Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ рассмотрела заявки футбольных клубов «Химки», «Черноморец» и «СКА Хабаровск» на получение лицензии для возможного участия в Премьер-лиге (РПЛ) в спортивном сезоне – 2025/2026.
По итогам заседаний комиссии было принято решение отказать подмосковному, новороссийскому и хабаровскому клубам в выдаче лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев», – говорится в сообщении РФС.
В этом сезоне «Химки» финишировали в Мир РПЛ на 12-м месте. «Черноморец» стал третьим в Мелбет Первой лиге, хабаровский СКА – шестым.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
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