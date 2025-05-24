«Химки», «Черноморец» и «СКА Хабаровск» не получили лицензии для РПЛ-2025/26

«Химки» не получили лицензию для участия в Мир РПЛ в следующем сезоне.

«Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ рассмотрела заявки футбольных клубов «Химки», «Черноморец » и «СКА Хабаровск » на получение лицензии для возможного участия в Премьер-лиге (РПЛ) в спортивном сезоне – 2025/2026.

По итогам заседаний комиссии было принято решение отказать подмосковному, новороссийскому и хабаровскому клубам в выдаче лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев», – говорится в сообщении РФС.

В этом сезоне «Химки » финишировали в Мир РПЛ на 12-м месте. «Черноморец» стал третьим в Мелбет Первой лиге, хабаровский СКА – шестым.