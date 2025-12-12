Российских юниоров возвращают с флагом и гимном, Березуцкий возглавил «Урал», Алонсо пока не уволят из «Реала», предложение «Локомотива» Баринову и другие новости

1. МОК разрешил допускать российских участников юношеских турниров к соревнованиям с флагом и гимном страны. Также оставили в силе рекомендации допускать взрослых спортсменов из России и Беларуси к турнирам в нейтральном статусе и разрешили проводить международные соревнования на территории Беларуси.

2. НХЛ. «Тампа» обыграла «Нью-Джерси» (8:4), Кучеров сделал ассистентский покер и вышел на 4-е место среди россиян по очкам за карьеру, обогнав Могильного. «Вашингтон» уступил «Каролине» (2:3 Б), Овечкин не забил, но набрал 30-е очко в сезоне за передачу (1800-й балл с учетом плей-офф ). «Сан-Хосе» одолел «Торонто» (3:2 ОТ), Орлов забил 1-й гол в сезоне в 32-м матче. Все результаты дня – здесь .

3. НБА. «Милуоки» без Янниса и с 31 очком от Кайла Кузмы справился с «Бостоном» и другие результаты .

4. В 6-м туре Лиги Европы «Лудогорец» и ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова сыграли вничью (3:3), «Рома» в гостях разгромила «Селтик» (3:0), «Лион» обыграл «Гоу Эхед Иглс» (2:1). «Фенербахче» Тедеско продлил серию без поражений до 14 матчей, «Астон Вилла» Эмери выиграла 8 матчей подряд и идет в лидерах Лиги Европы.

В Лиге конференций «Ноа» победил «Легию» (2:1), «Кристал Пэлас» в гостях разгромил «Шелбурн» (3:0), «Шахтер» обыграл «Хамрун Спартанс» (2:0). «Динамо» Киев проиграло 4 из 5 матчей турнира и идет вне зоны плей-офф перед последним туром.

5. Василий Березуцкий возглавил «Урал», заменив Ромащенко. Команда идет 2-й в таблице Первой лиги.

6. Алонсо не уволят из «Реала» после поражения от «Ман Сити». Тренеру дали еще три матча на исправление ситуации.

7. Ардашев выиграл классическую гонку на 15 км на этапе Кубка России по лыжам, Семиков – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 5-й. У женщин в «разделке» победила Пеклецова, Степанова – 2-я, Крупицкая – 3-я.

8. Метеля выиграла индивидуальную гонку на Кубке России по биатлону, Коваленко – 2-я, Резцова – 3-я.

9. Трансферные новости. «Локомотив» предложил Баринову контракт на 4 года с самой высокой зарплатой в команде. «Краснодару» интересен Рассказов, «Крылья» готовы продать защитника за 150 млн рублей. Салах не интересен саудовцам, слухи – пиар-акция агента вингера «Ливерпуля».

10. Экс-тренер «Трактора» Рише стал помощником Ги Буше в «Авангарде». Контракт – до 2027 года.

11. FIS отклонила заявку лыжника Сергея Ардашева на нейтральный статус, но дала его сервисеру российских лыжников Уфтикову.

12. Умер президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

13. Билеты на финал ЧМ-2026 стоят от 4 тысяч долларов – в 7 раз дороже, чем в 2022-м. Объединение болельщиков призвало пересмотреть цены, заявив о «предательстве традиций ЧМ».

14. Фанаты «Айнтрахта» бросались стаканами с мочой , бутылками и монетами, жгли файеры, вырывали сиденья во время матча ЛЧ на «Камп Ноу». «Барселона» требует возместить ущерб.

15. Канчельскис посетил базу «МЮ» и тренировку команды. Клуб назвал экс-игрока «невероятно влиятельным и ярким вингером».

Цитаты дня.

«Спартак» – самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы . Должны быть в лидерах, как во времена Романцева». Гендиректор Некрасов о красно-белых

Маурицио Арривабене: «Хэмилтона нужно брать, только если у команды есть быстрый болид . Если нет – не нанимайте его»

Норвежец Хедегарт о Коростелеве: «Он приятный парень. Легко поверить, что все русские – злодеи, однако они такие же, как мы»

Клаудио Маркизио: «Следуйте примеру Роналду, а не Месси. Криштиану уже был звездой, но прогрессировал и работал еще больше, а Лео – талант от Бога, который мог почти не тренироваться»

Ротенберг о встрече с Сигалом: «Сэнсэй, легенда. Мы с отцом смотрели все его фильмы, включали кабельное ТВ, ходили в видеосалон в подвале . Он очень любит Россию и хоккей»

Михаил Дегтярев: «Зумеры лучше нас, это однозначно . Они мыслят очень нестандартно, иногда их решения нам вообще непонятны, хотя идеи оказываются очень неплохими»

Гаттузо про тренера «ГазМяса» из «Наша Russia»: «Это не мой стиль. Но внешне очень похоже»