  • «Салах – король в Египте. Он не обычный парень. Вся страна сидит перед телевизором, ждет его выхода на поле, им гордятся. Это оказывает огромное давление». Мидо о вингере «Ливерпуля»
27

Мидо: весь Египет ждет матчей Мохамеда Салаха – это оказывает давление.

Бывший нападающий сборной Египта Мидо прокомментировал ситуацию Мохамеда Салаха в «Ливерпуле».

«Я был в такой ситуации. Когда играет «Ливерпуль», весь Египет сидит перед телевизором, ждет выхода Салаха на поле, ждет, когда он забьет гол. Все они чувствуют, что их сын сегодня играет в лучшей лиге мира. Они гордятся им.

Это оказывает на него огромное давление. Он не обычный парень. Он король в Египте. Люди должны это понимать.

У меня было то же самое, когда я играл за «Тоттенхэм». Весь Египет ждал матчей «шпор». Весь Египет сидел в кофейнях, ожидая моей игры. Они гордились мной. Они гордятся Салахом. И это создает давление. Я оказывался в такой ситуации.

Иногда я не соглашался с тем, чтобы быть на скамейке запасных. Не потому, что я высокомерен. Не потому, что я считал себя важнее клуба, а потому, что знал, что моей игры ждут мои родные.

Матчи ждали, наверное, 40 или 50 миллионов человек, поэтому, если я не буду играть, я их подведу. Вот что я чувствовал», – сказал Мидо.

Слот по делу усадил Салаха в запас «Ливерпуля»?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
