Энтони Эдвардс набрал 30 очков в 3-м матче серии с «Оклахомой»
«Миннесота» разгромила «Тандер» на своей площадке – 143:101.
Лидер «волков» стал самым результативным игроком матча. На его счету 30 очков, 12 из 17 с игры, 5 из 8 из-за дуги, 9 подборов, 6 передач и 2 перехвата.
Самыми результативными в составе «Оклахомы» были Шэй Гилджес-Александер, у которого 14 очков за 28 минут, 4 из 13 с игры, 4 из 4 с линии, и Эджей Митчелл, набравший 14 очков за 19 минут, 6 из 11 с игры.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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