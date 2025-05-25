Энтони Эдвардс набрал 30 очков в 3-м матче серии с «Оклахомой»

«Миннесота» разгромила «Тандер» на своей площадке – 143:101.

Лидер «волков» стал самым результативным игроком матча. На его счету 30 очков, 12 из 17 с игры, 5 из 8 из-за дуги, 9 подборов, 6 передач и 2 перехвата.

Самыми результативными в составе «Оклахомы» были Шэй Гилджес-Александер, у которого 14 очков за 28 минут, 4 из 13 с игры, 4 из 4 с линии, и Эджей Митчелл, набравший 14 очков за 19 минут, 6 из 11 с игры.