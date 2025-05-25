Сафонов выиграл 3 трофея за год в «ПСЖ», Хвича – 2 за полгода

Матвей Сафонов завоевал третий трофей после перехода в «ПСЖ».

Голкипер покинул «Краснодар» и присоединился к французской команде минувшим летом. В этом сезоне он уже выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции .

Хвича Кварацхелия , приобретенный у «Наполи» в январе, завоевал два трофея.

«ПСЖ » еще предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов с «Интером», а затем выступить на клубном чемпионате мира.