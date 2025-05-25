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Сафонов выиграл 3 трофея за год в «ПСЖ», Хвича – 2 за полгода

Матвей Сафонов завоевал третий трофей после перехода в «ПСЖ».

Голкипер покинул «Краснодар» и присоединился к французской команде минувшим летом. В этом сезоне он уже выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Хвича Кварацхелия, приобретенный у «Наполи» в январе, завоевал два трофея.

«ПСЖ» еще предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов с «Интером», а затем выступить на клубном чемпионате мира.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?30327 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
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