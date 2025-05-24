Галицкий – журналистам после чемпионства «Краснодара»: «Снимать нужно не меня. Это все команда, это их заслуга»
Сергей Галицкий назвал чемпионство «Краснодара» заслугой команды.
«Быки» завоевали золото Мир РПЛ, набрав 67 очков по итогам сезона и опередив «Зенит» на 1 балл.
После матча с «Динамо» в заключительном туре (3:0) журналисты хотели взять интервью у владельца и основателя клуба.
«Снимать нужно не меня, слишком много внимания. Это все команда, это их заслуга», – сказал Галицкий.
Сперцян передал Галицкому чемпионский кубок РПЛ и поднял трофей вместе с основателем «Краснодара»
«Краснодар» выиграл первый трофей, став чемпионом России. Клуб основан Галицким в 2008-м
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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