Команды системы СКА завершили сезон без трофеев. СКА Ротенберга уступил «Динамо», «СКА-Нева» – «Химику», «СКА-1946» – «Спартаку», «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф

Команды системы СКА завершили сезон, не выиграв ни одного трофея.

СКА под руководством тренера Романа Ротенберга вылетел в 1-м раунде Кубка Гагарина, уступив «Динамо» 2-4 в серии. «СКА-Нева » уступила «Химику» в 1/4 финала плей-офф ВХЛ (1-4). МХК «Спартак» сегодня победил «СКА-1946 » в 7-м матче финала Кубка Харламова (4-3 в серии). «СКА-Юниор » не вышел в плей-офф Olimpbet МХЛ.