Команды системы СКА завершили сезон без трофеев. СКА Ротенберга уступил «Динамо», «СКА-Нева» – «Химику», «СКА-1946» – «Спартаку», «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф
Команды системы СКА завершили сезон, не выиграв ни одного трофея.
СКА под руководством тренера Романа Ротенберга вылетел в 1-м раунде Кубка Гагарина, уступив «Динамо» 2-4 в серии.
«СКА-Нева» уступила «Химику» в 1/4 финала плей-офф ВХЛ (1-4).
МХК «Спартак» сегодня победил «СКА-1946» в 7-м матче финала Кубка Харламова (4-3 в серии).
«СКА-Юниор» не вышел в плей-офф Olimpbet МХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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