Игроки «Реала» и «Сосьедада» аплодировали Модричу после замены хорвата. Луку и Анчелотти качали после матча – они покидают «Мадрид»

Партнеры и соперники аплодировали Луке Модричу.

Хорватский полузащитник провел последний матч за мадридский клуб на «Сантьяго Бернабеу» – против «Реал Сосьедад » в 38-м туре Ла Лиги (2:0).

39-летнего футболиста заменили на 87-й минуте. Когда он уходил на скамейку запасных, игроки обеих команд выстроились в коридор и аплодировали ему.

После завершения матча футболисты «Реала» качали Модрича и главного тренера Карло Анчелотти , которые покидают клуб.

Фото: кадры из трансляции