Игроки «Реала» и «Сосьедада» аплодировали Модричу после замены хорвата. Луку и Анчелотти качали после матча – они покидают «Мадрид»
Партнеры и соперники аплодировали Луке Модричу.
Хорватский полузащитник провел последний матч за мадридский клуб на «Сантьяго Бернабеу» – против «Реал Сосьедад» в 38-м туре Ла Лиги (2:0).
39-летнего футболиста заменили на 87-й минуте. Когда он уходил на скамейку запасных, игроки обеих команд выстроились в коридор и аплодировали ему.
После завершения матча футболисты «Реала» качали Модрича и главного тренера Карло Анчелотти, которые покидают клуб.
Фото: кадры из трансляции
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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