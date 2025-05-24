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Хэмилтон потеряет 3 позиции на старте Гран-при Монако за блокировку Ферстаппена

Стюарды наказали пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона после квалификации к Гран-при Монако.

Семикратный чемпион «Формулы-1» потеряет три позиции на стартовой решетке за то, что заблокировал соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Судьи отметили, что «Феррари» неправильно проинформировала Льюиса, сообщив ему, что Макс замедляется – это не соответствовало действительности.

Британец завершил сессию четвертым. Ферстаппен, Изак Аджар из «Рейсинг Буллз» и гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отыграют по одному месту на старте.

Гран-при Монако-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

Льюис Хэмилтон: «Мог отвлечь Ферстаппена, но при этом я точно не находился на гоночной траектории»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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