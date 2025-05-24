«Краснодар» выиграл первый трофей, став чемпионом России. Клуб основан Галицким в 2008-м
«Краснодар» завоевал первый трофей в 17-летней истории клуба.
Сегодня команда под руководством Мурада Мусаева впервые стала чемпионом России.
«Краснодар» был основан Сергеем Галицким в 2008 году. За это время «быки» поднялись из Второй лиги в высший дивизион России.
В 2024-м «Краснодар» занял второе место в Мир РПЛ. Также клуб дважды выходил в финал Кубка России – в 2014 и 2023 годах.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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