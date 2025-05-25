«Флорида» повела 3-0 в финале Востока с «Каролиной». Общая разница шайб в 3 играх – 16:4
«Флорида» повела 3-0 в финале Востока с «Каролиной».
«Пантерс» обыграли «Харрикейнс» в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (6:2, 3-0).
Общая разница шайб в трех матчах серии – 16:4 в пользу действующего чемпиона.
Четвертый матч серии состоится на арене «Флориды», начало по московскому времени – 27 мая в 03:00.
Счет в серии: 3-0
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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