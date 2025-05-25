«Флорида» повела 3-0 в финале Востока с «Каролиной». Общая разница шайб в 3 играх – 16:4

«Флорида» повела 3-0 в финале Востока с «Каролиной».

«Пантерс» обыграли «Харрикейнс» в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (6:2, 3-0).

Общая разница шайб в трех матчах серии – 16:4 в пользу действующего чемпиона.

Четвертый матч серии состоится на арене «Флориды», начало по московскому времени – 27 мая в 03:00.

Счет в серии: 3-0