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Аморим сказал Гарначо искать новую команду. Вингер был недоволен тренером «МЮ» после финала ЛЕ

Алехандро Гарначо уйдет из «Манчестер Юнайтед».

The Athletic сообщает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим уведомил вингера о том, что тому пора искать себе новую команду. Это произошло сегодня на базе манкунианцев.

В этом сезоне 20-летний футболист провел 36 матчей в АПЛ и забил 6 голов. Он принадлежит «МЮ» с 2020 года.

Гарначо о поражении от «Тоттенхэма»: «Я играл в каждом раунде, помогал «МЮ», а в этом матче сыграл 20 минут... Мы проиграли в финале, в АПЛ никого не можем обыграть»

Брат и агент Гарначо об Алехандро вне старта в финале ЛЕ: «Работать как никто другой, забить 2 гола в финалах, чтобы выйти на 19 минут и быть брошенным под автобус. Ха-ха-ха»

Аморим о Гарначо вне старта в финале ЛЕ: «Сейчас легко говорить. А кто не реализовал момент в полуфинале с «Атлетиком»?»

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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