Аморим сказал Гарначо искать новую команду. Вингер был недоволен тренером «МЮ» после финала ЛЕ

Алехандро Гарначо уйдет из «Манчестер Юнайтед».

The Athletic сообщает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим уведомил вингера о том, что тому пора искать себе новую команду. Это произошло сегодня на базе манкунианцев.

В этом сезоне 20-летний футболист провел 36 матчей в АПЛ и забил 6 голов. Он принадлежит «МЮ» с 2020 года.

Гарначо о поражении от «Тоттенхэма»: «Я играл в каждом раунде, помогал «МЮ», а в этом матче сыграл 20 минут... Мы проиграли в финале, в АПЛ никого не можем обыграть»

Брат и агент Гарначо об Алехандро вне старта в финале ЛЕ: «Работать как никто другой, забить 2 гола в финалах, чтобы выйти на 19 минут и быть брошенным под автобус. Ха-ха-ха»

Аморим о Гарначо вне старта в финале ЛЕ: «Сейчас легко говорить. А кто не реализовал момент в полуфинале с «Атлетиком»?»