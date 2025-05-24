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«Штутгарт» сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне. Клуб выиграл Кубок Германии

«Штутгарт» сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

Сегодня команда Себастиана Хенесса завоевала Кубок Германии, победив «Арминию» в финале турнира со счетом 4:2. 

Швабы получили путевку в Лигу Европы на следующий сезон. Они выступят на общем этапе турнира.

В турнирной таблице Бундеслиги «Штутгарт» занял 9-е место, набрав 50 очков. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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