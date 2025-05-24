Симеоне с женой стали свидетелями убийства экс-советника Януковича Портнова
Диего Симеоне и его жена стали свидетелями убийства в Испании.
Главный тренер «Атлетико» c супругой Карлой Перейрой 21 мая стали свидетелями убийства Андрея Портнова, экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Портнова застрелили возле американской школы Посуэло-де-Аларкон. В ней учатся дочери Симеоне Франческа и Валентина. Там же учились дети Портнова.
«Это было очень трудное время для всех. Правда, в том, что для нас важно заботиться о детях и защищать их», – сказала жена Симеоне.
Сообщалось, что нападавшие выстрелили в Портнова пять раз. Полиция пока не нашла преступников.
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