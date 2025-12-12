Воробьев о 3-м месте «Локо»: «Главное – хорошо отдохнуть и как можно выше подняться в таблице»

Воробьев о 3-м месте «Локо»: главное – отдохнуть и как можно выше подняться в таблице.

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что красно-зеленые хотят выступить лучше во второй половине сезона.

После 18 туров «Локомотив» занимает в РПЛ 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.

— Хорошо, что уходим в отпуск, одержав победу [над «Сочи»]. Мы этого хотели. Самое главное сейчас — надо хорошо отдохнуть, соскучиться по футболу и с новыми силами приступить к работе на сборах.

— В чем можете прибавить весной?

— Как можно выше подняться в таблице, — сказал Воробьев.