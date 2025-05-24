Клопп про Трента: «Услышал свист, 10 секунд пытался это осознать и выключил ТВ. Я разочарован – мы не такие, 100%. Не забывайте, что он сделал для «Ливерпуля»

Юрген Клопп заявил, что разочарован из-за свиста в адрес Трента.

Трент Александер-Арнолд был освистан болельщиками «Ливерпуля» в матче АПЛ против «Арсенала» (2:2). Защитник ранее сообщил, что покинет мерисисайдский клуб и станет свободным агентом.

«Я смотрел этот матч. Когда он вышел на поле, я услышал свист. Я уже старый, поэтому подумал, что это из-за моего слуха. Поэтому увеличил громкость и сказал сам себе: «Это свист».

Мне понадобилось еще 10 секунд, чтобы осознать это, а затем я выключил телевизор. Я был разочарован в тот момент. Мы не такие, 100 процентов.

Я не говорю, что вы не должны быть разочарованы или злы. Я говорю вам: «Не забывайте». Этот клуб ничего не забывает. Мы славимся тем, что не забываем. Мы ничего не забываем. Мы не забываем хорошее и не забываем плохое. Но мы игнорируем плохое и помним хорошее.

Вы не должны радоваться, что он уходит, но не забывайте, что он сделал для этого клуба, – я не могу этого забыть», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля » Юрген Клопп .