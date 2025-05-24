  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Клопп про Трента: «Услышал свист, 10 секунд пытался это осознать и выключил ТВ. Я разочарован – мы не такие, 100%. Не забывайте, что он сделал для «Ливерпуля»
74

Клопп про Трента: «Услышал свист, 10 секунд пытался это осознать и выключил ТВ. Я разочарован – мы не такие, 100%. Не забывайте, что он сделал для «Ливерпуля»

Юрген Клопп заявил, что разочарован из-за свиста в адрес Трента.

Трент Александер-Арнолд был освистан болельщиками «Ливерпуля» в матче АПЛ против «Арсенала» (2:2). Защитник ранее сообщил, что покинет мерисисайдский клуб и станет свободным агентом.

«Я смотрел этот матч. Когда он вышел на поле, я услышал свист. Я уже старый, поэтому подумал, что это из-за моего слуха. Поэтому увеличил громкость и сказал сам себе: «Это свист».

Мне понадобилось еще 10 секунд, чтобы осознать это, а затем я выключил телевизор. Я был разочарован в тот момент. Мы не такие, 100 процентов.

Я не говорю, что вы не должны быть разочарованы или злы. Я говорю вам: «Не забывайте». Этот клуб ничего не забывает. Мы славимся тем, что не забываем. Мы ничего не забываем. Мы не забываем хорошее и не забываем плохое. Но мы игнорируем плохое и помним хорошее.

Вы не должны радоваться, что он уходит, но не забывайте, что он сделал для этого клуба, – я не могу этого забыть», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?5755 голосов
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoЮрген Клопп
logoТрент Александер-Арнолд
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
телевидение
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Виртц выбрал «Ливерпуль» из-за Слота и проекта, «Бавария» его не убедила. Клубы предлагали хавбеку «Байера» сопоставимые деньги
96 минут назад
Александр Медведев: «Динамо» по-пацански должно отомстить «Краснодару» за прошлый сезон. Будут сражаться в любом составе»
5630 минут назад
Гусев предложил Бителло сыграть 30 минут против «Краснодара». Сославшийся на травму хавбек отказался (Legalbet)
9548 минут назад
Салах стал лучшим игроком сезона в АПЛ второй раз в карьере. Вингер «Ливерпуля» повторил достижение Анри, Роналду, Видича и де Брюйне
18сегодня, 10:14Фото
Сунесс о Гарначо: «Посоветовал бы ему избавиться от дурацких обесцвеченных волос, перестать быть актером на поле и хорошенько посмотреть на себя в зеркало»
21сегодня, 10:10
Первая лига. «Торпедо» принимает «КАМАЗ», «Сочи» в гостях у «Черноморца», «Урал» против СКА
18сегодня, 10:00Live
Акинфеев о Кубке: «Это не тот «Зенит», что был 10-15 лет назад с Халком, Кержаковым и другими и показывал себя на уровне ЛЧ. У каждого клуба есть свои этапы»
10сегодня, 09:54
«Ливерпуль» за Виртца предложит деньги и игрока. «Байер» настроен на быстрое заключение сделки
26сегодня, 09:52
Флаг «Краснодара» подняли на главной площади города. Об этом сообщил мэр: «Верим в команду. Вперед к первому чемпионству!»
18сегодня, 09:44Видео
«Зенит» сыграет против «Ахмата» в форме без логотипов спонсоров в честь 100-летия клуба
85сегодня, 09:32Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Хави может сменить Яйссле в «Аль-Ахли». Саудовский клуб сделал предложение бывшему тренеру «Барсы» (Foot Mercato)
3 минуты назад
LEON Вторая лига А. «Ленинградец» принимает «Машук-КМВ», «Кубань» против «Велеса»
117 минут назадLive
«Наполи» сыграет с «Миланом» в Суперкубке Италии, «Болонья» – с «Интером»
323 минуты назад
Жоао Педро интересен «Ливерпулю» и «Ньюкаслу». «Челси» не ведет переговоры о трансфере форварда «Брайтона»
24 минуты назад
Данни верит в чемпионство «Зенита»: «Мы здесь, мы хотим праздновать. Надеюсь, будем счастливы от победы»
233 минуты назад
«Ньюкасл» представил домашнюю форму – с узором «пастушья клетка» на полосах
546 минут назадФото
Дмитрий Васильев о «Зените»: «В такой год надо обязательно выигрывать, но настолько невыразительно проводит концовку сезона – с таким сильным составом и серьезными возможностями»
2сегодня, 09:42
Олусегун о «Краснодаре»: «На первой игре возникло ощущение – попал в «Барселону»
9сегодня, 09:25
«ПСЖ» подпишет 5-летний контракт с 18-летним голкипером «Ромы» Марином. Тенас может покинуть французский клуб
4сегодня, 09:10
Головин восстановился после травмы: «Саша вернулся в Россию, отдыхает, чувствует себя хорошо»
5сегодня, 08:58