Жерсон: «Зенит» — самый известный российский клуб не только в Бразилии, но и в Европе»

Полузащитник «Зенита » Жерсон назвал сине-бело-голубых самым известным российским клубом в Бразилии и Европе.

— Многие бразильцы, которые приезжают в «Зенит», говорят, что это самый известный российский клуб в Бразилии. Это правда?

— Могу со всей серьезностью подтвердить: «Зенит» — самый обсуждаемый и известный российский клуб не только у нас на родине, но и в Европе. Во-первых, потому что здесь играл Халк — он до сих пор кумир для многих. Плюс большое количество ярких бразильских футболистов защищали и продолжают защищать сине-бело-голубые цвета.

Малком и Клаудиньо — мои большие друзья. Благодаря этому «Зенит» всегда на слуху, в поле зрения СМИ. В целом Петербург и Россия производят впечатление очень гостеприимных мест, где тепло принимают всех. Это видно и по тому уровню, который показывают здесь бразильские футболисты.

— Что Малком и Клаудиньо рассказывали о «Зените»?

— То, что они мне рассказали, во многом и привело меня сюда, ха-ха. Ребята наговорили много хорошего о «Зените», Петербурге, российском футболе. Сказали, чтобы я даже не раздумывал, что мне все понравится, будет комфортно в клубе и приятно жить в этом городе, что у «Зенита» прекрасная инфраструктура и есть все необходимое. Для меня было очень важно услышать такие отзывы именно от друзей, – сказал Жерсон .