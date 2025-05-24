Салах стал лучшим игроком сезона в АПЛ второй раз в карьере. Вингер «Ливерпуля» повторил достижение Анри, Роналду, Видича и де Брюйне

Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона в АПЛ.

Форвард «Ливерпуля » получил награду самому ценному игроку сезона от Премьер-лиги.

Мохамед второй раз в карьере признан лучшим игроком АПЛ (выигрывал также в сезоне-2017/18).По две победы также в активе Тьерри Анри , Криштиану Роналду , Немани Видича и Кевина де Брюйне . Трижды приз не брал никто.

Салах забил 28 голов за 37 матчей сезона АПЛ и отдал 18 ассистов.

Египтянин может стать первым игроком в истории Премьер-лиги, который станет и лучшим игроком, и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом в сезоне.

Напомним, что на приз также претендовали Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Александер Исак («Ньюкасл»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Деклан Райс («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Крис Вуд («Ноттингем Форест»).

Фото: premierleague.com