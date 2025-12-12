  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартаку» нужен Артига. Он в разы лучше Ивича, идет первым в чемпионате Анголы и в Лиге чемпионов Африки». Селюк об экс-тренере «Химок»
65

«Спартаку» нужен Артига. Он в разы лучше Ивича, идет первым в чемпионате Анголы и в Лиге чемпионов Африки». Селюк об экс-тренере «Химок»

Селюк: «Спартаку» нужен Артига, он в разы лучше Ивича.

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Спартак» должен возглавить экс-тренер «Химок» Франк Артига, а не Владимир Ивич.

«Ивич играет в очень прагматичный футбол от обороны. Он больше тренер на 1:0, чем на 4:3. Из-за этого с ним Галицкий и расстался. Болельщикам «Краснодара» и «Спартака» нужен яркий, атакующий, комбинационный футбол с контролем мяча. Ивич не подходит под все эти категории. У Ивича специфический характер, он нигде долго не задерживается. Как в специалисте в нем нет ничего особенного.

Почему им тогда интересуются российские клубы? Это коррупционно-сербская составляющая! Вот и все! Брат Ивича — агент, который работает с разными группами российских агентов. 

Я уже об этом когда-то говорил, но «Спартаку» нужен Артига. Он в разы лучше Ивича. Он вместе с «Петру Атлетик» везде идет первым. И в ангольском чемпионате, и в Лиге чемпионов [Африки]. Он как раз проповедует спартаковский футбол», — сказал Селюк.

Что делать с Хаби Алонсо?25981 голос
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoСпартак
logoВладимир Ивич
высшая лига Ангола
logoЛига чемпионов Африки
logoпремьер-лига Россия
logoФранк Артига
logoДмитрий Селюк
logoХимки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Корнеев о тренере для «Спартака»: «Идеальнее Ивича сложно найти. Но он сейчас не придет. Нужно искать такого по типажу – чтобы был опыт побед и понимание, что делать»
10 декабря, 09:59
Генич об идеальном тренере для «Спартака»: «Назвал бы Ивича – он знает, как подстроить команду под результат. При Личке ничего бы не изменилось, как был дисбаланс, так и будет»
3 декабря, 08:51
Мостовой о тренерах: «У нас наугад назначают – нужно руководству внешне понравиться. «Динамо» и «Спартак» должны сражаться за Ивича, но пригласят кого-то, кто с нашим футболом не знаком»
18 ноября, 14:44
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
46 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
11 минут назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
36 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
56 минут назад
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19