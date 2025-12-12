«Спартаку» нужен Артига. Он в разы лучше Ивича, идет первым в чемпионате Анголы и в Лиге чемпионов Африки». Селюк об экс-тренере «Химок»

Селюк: «Спартаку» нужен Артига, он в разы лучше Ивича.

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Спартак » должен возглавить экс-тренер «Химок» Франк Артига , а не Владимир Ивич .

«Ивич играет в очень прагматичный футбол от обороны. Он больше тренер на 1:0, чем на 4:3. Из-за этого с ним Галицкий и расстался. Болельщикам «Краснодара» и «Спартака» нужен яркий, атакующий, комбинационный футбол с контролем мяча. Ивич не подходит под все эти категории. У Ивича специфический характер, он нигде долго не задерживается. Как в специалисте в нем нет ничего особенного.

Почему им тогда интересуются российские клубы? Это коррупционно-сербская составляющая! Вот и все! Брат Ивича — агент, который работает с разными группами российских агентов.

Я уже об этом когда-то говорил, но «Спартаку» нужен Артига. Он в разы лучше Ивича. Он вместе с «Петру Атлетик» везде идет первым. И в ангольском чемпионате, и в Лиге чемпионов [Африки ]. Он как раз проповедует спартаковский футбол», — сказал Селюк.