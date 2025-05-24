Угальде с 17 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ, Бителло с 11 пасами – лучшим ассистентом
Определились лучший бомбардир и лучший ассистент Мир РПЛ.
Манфред Угальде стал самым результативным футболистом чемпионата России. Форвард «Спартака» забил 17 мячей. В тройку также вошли Мирлинд Даку («Рубин», 15) и Алексей Батраков («Локомотив», 14).
Первым по количеству результативных передач стал Бителло из «Динамо» – у него 11 голевых пасов. Вендел («Зенит») ассистировал партнерам 10 раз, Маркиньос Коста («Спартак») – 9.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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