Угальде с 17 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ, Бителло с 11 пасами – лучшим ассистентом

Определились лучший бомбардир и лучший ассистент Мир РПЛ.

Манфред Угальде стал самым результативным футболистом чемпионата России. Форвард «Спартака » забил 17 мячей. В тройку также вошли Мирлинд Даку («Рубин », 15) и Алексей Батраков («Локомотив », 14).

Первым по количеству результативных передач стал Бителло из «Динамо» – у него 11 голевых пасов. Вендел («Зенит») ассистировал партнерам 10 раз, Маркиньос Коста («Спартак») – 9.