«Краснодар» стал 3-м чемпионом России не из Москвы или Петербурга и первым после «Рубина»-2009
«Краснодар» – третий чемпион России не из Москвы или Санкт-Петербурга.
Команда тренера Мурада Мусаева сегодня выиграла Мир РПЛ-2024/25.
Москва лидирует по чемпионским титулам в России – 19 трофеев завоевали «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». На втором месте – Петербург благодаря 10 титулам «Зенита».
В 1995 году чемпионом стала «Алания» из Владикавказа. В 2008-м и 2009-м титул доставался казанскому «Рубину».
Таким образом, «Краснодар» стал третьим чемпионом России не из Москвы или Санкт-Петербурга и первым со времен «Рубина».
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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