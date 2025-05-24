«Краснодар» стал 3-м чемпионом России не из Москвы или Петербурга и первым после «Рубина»-2009

«Краснодар» – третий чемпион России не из Москвы или Санкт-Петербурга.

Команда тренера Мурада Мусаева сегодня выиграла Мир РПЛ-2024/25.

Москва лидирует по чемпионским титулам в России – 19 трофеев завоевали «Спартак », ЦСКА и «Локомотив ». На втором месте – Петербург благодаря 10 титулам «Зенита ».

В 1995 году чемпионом стала «Алания » из Владикавказа. В 2008-м и 2009-м титул доставался казанскому «Рубину».

Таким образом, «Краснодар» стал третьим чемпионом России не из Москвы или Санкт-Петербурга и первым со времен «Рубина».