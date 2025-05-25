Свечников получил 14 минут штрафа за стычку с Беннеттом в 3-м матче серии с «Флоридой». У Андрея 0 бросков в створ, 4 хита и 3 потери за 15:48

Андрей Свечников получил 14 минут штрафа в 3-м матче серии с «Флоридой».

Форвард «Каролины» принял участие в третьем матче финала Восточной конференции с «Пантерс» (2:6, 0-3).

За 4:27 до конца третьего периода россиянин вступил в стычку с форвардом «Флориды» Сэмом Беннеттом . В итоге обоим игрокам выписали дисциплинарные штрафы (по 10 минут) и по 2 минуты за удар соперника клюшкой.

При этом Свечникову дали еще 2 минуты за грубую игру.

Сегодня Андрей (15:48, 4:38 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1» и без бросков в створ (2 промаха). У него 4 силовых приема и 3 потери.

В целом в текущем плей-офф у нападающего 10 (8+2) очков в 13 играх при полезности «+3» и 20 минутах штрафа.

Свечников во 2-м матче серии с «Флоридой»: 0 бросков, 5 хитов, 3 потери и «минус 3» за 19:47. Он получил малый штраф, ударив Ткачака крагой по затылку у борта

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