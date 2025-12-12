  • Спортс
31

Фомин о «Динамо»: «Если Гусев останется, будет отлично. Постараемся воплотить его идеи в жизнь во второй части сезона»

Фомин: если Гусев останется в «Динамо», будет отлично.

Капитан «Динамо» Даниил Фомин высказался за утверждение Ролана Гусева главным тренером бело-голубых.

После 18 туров московский клуб занимает в РПЛ 10-е место.

— Как оцените прошедшую часть сезона в чемпионате?

— Конечно, оценка неудовлетворительная. Ожидали, что будем показывать более качественную игру и добиваться более высоких результатов. Рассчитывали, что будем находиться повыше в таблице. Есть над чем подумать в отпуске. 

На сборах надо очень хорошо подготовиться к весенней части сезона. У нас еще есть Кубок, где надо проходить дальше. И есть что исправлять в таблице чемпионата.

— Еще есть шансы подняться в ее верхнюю часть, или уже надо основные силы бросать на Кубок?

— Конечно, надо делать все, чтобы как можно выше весной подняться в чемпионате. Мы находимся в таблице не там, где должны. Будем это исправлять.

— Вы видите улучшения в игре «Динамо» в последних четырех матчах после отставки Карпина?

— Тяжело судить. Мне кажется, очень маленький срок был у Ролана Александровича [Гусева] — ему тяжело было что-то поменять. Тем более в период его работы был плотный календарь — помимо трех матчей чемпионата играли в Кубке посреди недели. Особо не тренировались — в основном восстановление и матчи. Больше работали в этот период над психологией. Если Ролан Александрович останется, это будет отлично для нас.

— Останется именно главным тренером или просто в тренерском штабе?

— Как главный тренер. И уже во второй части сезона постараемся воплотить его идеи в жизнь, – сказал Фомин.

Андрей Карнаухов
«Известия»
